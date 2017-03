Fejsa fica de fora mas Filipe Augusto viaja para Dortmund

Pub

O Benfica discute esta quarta-feira na Alemanha o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões

A chamada do médio Filipe Augusto e a ausência de Fejsa são as principais novidades da lista de 22 jogadores convocados por Rui Vitória, treinador do Benfica, para a partida desta quarta-feira (19.45 horas) na Alemanha, frente aos Borussia Dortmund, a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Os responsáveis encarnados tinham esperança que o médio sérvio recuperasse a tempo de viajar com a equipa para este jogo decisivo, mas tal não aconteceu. A boa notícia para os encarnados prende-se com a recuperação de Filipe Augusto, que sofrera uma entorse no jogo de há uma semana no Estoril para a Taça de Portugal.

O Benfica defronta o Borussia Dortmund tendo uma vantagem de 1-0 obtida na primeira mão, em Lisboa, graças a um golo de Mitroglou.

Eis a lista de 22 jogadores que viajam para a Alemanha:

Guarda-redes: Ederson Moraes, Júlio César, Paulo Lopes;

Defesas: Luisão, Lindelöf, Eliseu, Pedro Pereira, Jardel, André Almeida, Nélson Semedo;

Médios: Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Rafa Silva;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Mitroglou.