Fejsa é baixa para o jogo com o Belenenses

O treinador Rui Vitória anunciou na conferência de imprensa de antevisão à partida da 3.ª jornada da Liga

O médio Fejsa é a principal baixa do Benfica para a partida deste sábado, às 20.30 horas, no Estádio da Luz, frente ao Belenenses, a contar para a 3.ª jornada da Liga.

O sérvio fica de fora devido a um traumatismo na perna direita, embora o técnico encarnado tenha desvalorizado esta baixa garantindo que "quem for chamado irá desempenhar bem o seu papel".

"O Belenenses vai apresentar-se com uma boa dose confiança por vir de uma vitória em casa e vem cá fazer pela vida. Nós vamos respeitar as capacidades do adversário, reconhecendo que é um adversário que nos quer complicar a vida, mas queremos ganhar", disse Rui Vitória a propósito do dérbi lisboeta.

Estes foram os 20 convocados por Rui Vitória:

Guarda-redes: Paulo Lopes, Bruno Varela;

Defesas: Lisandro López, Luisão, Eliseu, Jardel, André Almeida, Aurélio Buta;

Médios: Filipe Augusto, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Willock, Chrien, Diogo Gonçalves, João Carvalho;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Rafa Silva, Seferovic.

No boletim clínico do Benfica destacam-se as ausências de Krovinovic e André Horta, constando agora cinco jogadores entregues aos médicos, a saber:

Júlio Cesar - Tendinopatia na perna esquerda;

Grimaldo - Lesão muscular na perna direita;

Fejsa - Traumatismo na perna direita;

Zivkovic - Traumatismo na coxa direita;

Mitroglou - Lesão muscular na coxa esquerda.