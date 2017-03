Fejsa dispensado da seleção da Sérvia

Pub

Lesão na tibiotársica esquerda afasta do médio encarnado

O médio Fejsa foi esta sexta-feira afastado dos eleitos da seleção da Sérvia para o jogo com a Geórgia, dia 24 de março, a contar para o apuramento para o Mundial 2018, devido à entorse na tibiotársica esquerda que o mantém afastado dos relvados há quase um mês.

O médio do Benfica ainda foi convocado pelo selecionador da Sérvia, mas viu o seu nome riscado esta sexta-feira. Refira-se que Fejsa ainda não será opção para Rui Vitória para o jogo deste fim de semana com o Paços de Ferreira, marcado para sábado, sendo intenção dos encarnados que este esteja pronto para o clássico com o FC Porto no Estádio da Luz, dentro de duas semanas.