Falhou o Marselha mas Mitroglou ainda pode sair

Luís Filipe Vieira mostrou-se irredutível e só aceita 20 milhões de euros pelo grego. Everton é um dos clubes atentos

O grego Kostas Mitroglou viveu ontem um dia de grande incerteza quanto ao seu futuro, pois o Benfica e o Marselha estiveram a negociar uma possível transferência do avançado de 29 anos. O acordo acabou por não ser alcançado porque os franceses não chegaram aos 20 milhões de euros que foram exigidos, desde a primeira hora, por Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados.

Foi o jornal francês L"Équipe a avançar com a notícia ao início da noite. As negociações foram dadas como terminadas, sem acordo. Os marselheses começaram por propor 14 milhões de euros, mas ouviram desde logo a recusa da SAD encarnada. Acabaram por subir ligeiramente a proposta, até aos 16 milhões de euros, naquilo que era já o limite máximo até onde poderiam ir. Nada feito. Assim, Mitroglou ficava na Luz, apesar de ter um entendimento com o Marselha para um contrato de quatro anos à razão de 2,5 milhões de euros limpos por cada temporada, ou seja, um salário bem superior ao que aufere no Benfica.

À entrada para o último dia de mercado - encerra hoje à meia-noite -, a convicção que existe na Luz é que Mitroglou irá continuar de águia ao peito, mas não é descartada a hipótese de o Marselha fazer uma derradeira tentativa de entendimento durante o dia de hoje. E depois há ainda o Everton, que já manifestou interesse em contratar o grego, que no entanto não é a prioridade, uma vez que Ronald Koeman tem piscado o olho a Diego Costa, avançado que está de saída do Chelsea.

Nesse sentido, a eventual saída do melhor marcador do Benfica na época passada (27 golos em 43 jogos oficiais) poderá ainda ser colmatada nas últimas horas de mercado com o empréstimo de Gabriel Barbosa por parte do Inter Milão, que a imprensa italiana colocou ontem muito perto do Las Palmas, face à indefinição do Benfica que resulta precisamente da situação do internacional grego. Gabigol, que ontem voltou a ser colocado como hipótese para o Sporting, só terá a possibilidade de chegar à Luz no caso de os encarnados venderem um dos seus avançados, caso contrário o acordo que existe entre os clubes fica sem efeito.

No que diz respeito a entradas no plantel de Rui Vitória, está praticamente descartada a possibilidade de Garay regressar à Luz, muito desejada aliás pelo jogador e muito bem vista pelos encarnados. O problema é que o Valência não está disposto a deixar sair o defesa central argentino, de 30 anos, sem ser compensado de boa parte do investimento que fez no início da época passada, quando pagou cerca de 20 milhões de euros ao Zenit.

O dia de hoje deverá ser marcado pelo anúncio oficial do defesa direito Douglas como reforço do Benfica, por empréstimo do Barcelona. De resto, só uma oportunidade de última hora é que poderá fazer entrar mais algum jogador no plantel benfiquista.

Outra das prioridades na Luz tem que ver com a colocação de jogadores excedentários e ontem trouxe novidades em relação ao brasileiro Marcelo Hermes, que foi emprestado aos franceses do Amiens. Foi ainda oficial a cedência de André Horta ao Sp. Braga, tal como o DN tinha adiantado, enquanto o argentino Luis Fariña rescindiu o contrato com os encarnados e rumou ao Desp. Aves. Hoje, o Benfica terá ainda de resolver as questões de Ola John, Pedro Pereira e Mato Milos.