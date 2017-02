Ex-empresário de Gonçalo Guedes processa Benfica

Pub

Benfica vai responder em tribunal a um processo movido por Paulo Rodrigues, antigo empresário de Gonçalo Guedes, que exige o pagamento de 4,8 milhões de euros referentes a comissões e à transferência do jogador para o Paris Saint-Germain, em janeiro.

A audiência preliminar teve lugar, esta quarta-feira, no Palácio da Justiça, em Lisboa, e, não tendo existido um entendimento entre as duas partes para evitar o julgamento, o caso segue nos tribunais. "Não houve nem a aproximação para um acordo. O Benfica prejudicou-me em milhares de euros, porque não me pagou as duas renovações que eu consegui ao jogador em 2014. Foi pagar a empresas terceiras e outros empresários", acusou Paulo Rodrigues.

Em causa estão as comissões a que o empresário alega ter direito: a primeira de um milhão de euros, referente a abril de 2014, e outra de 800 mil euros, datada de novembro desse ano, quando a cláusula de rescisão do jogador passou a ser de 60 milhões de euros. De acordo com o queixoso, terá ainda sido estabelecida uma percentagem de 10% de uma futura venda.

Perante a recente transferência do avançado português para o PSG, avaliada em 30 milhões de euros, Paulo Rodrigues garante ser credor de 4,8 milhões de euros em relação ao clube da Luz, argumentando que este valor "pode chegar até aos 5,5 milhões", caso o Benfica venha a receber o eventual bónus acordados com os parisienses neste negócio.

O Benfica refere que não vai fazer nenhum comentário sobre este processo e que qualquer resposta será dada nas instâncias próprias dos tribunais.

O mesmo empresário já tinha processado Gonçalo Guedes por quebra de contrato (assinou com a Gestifute de Jorge Mendes), tendo ganho em primeiro instância. O jogador chegou depois a acordo com Paulo Rodrigues e aceite pagar-lhe mais de um milhão de euros.