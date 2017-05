Ex-atleta morre a celebrar o tetracampeonato

Pub

José Martins tinha 69 anos e competiu ao serviço do clube da Luz na secção de atletismo. Morreu quando tentava colocar um cachecol do Benfica numa estátua, diz o Correio da Manhã

José Martins, ex-atleta do Benfica, morreu durante os festejos do tetracampeonato do Benfica. Tudo ter-se-á passado na Covilhã quando, depois do encontro entre os encarnados e o Vitória de Guimarães, o homem de 69 anos tentava alcançar uma estátua à entrada do Jardim do Goldra. Aí sofreu a queda que motivou o óbito.



"Ele estava a tentar colocar um cachecol na estátua, que nem é muito alta, mas desequilibrou-se e caiu no chão", disse uma testemunha ao Correio da Manhã.



José Martins sofreu um traumatismo crânio-encefálico e foi dirigido ao Hospital da Covilhã pelo INEM. Após um TAC ainda foi, de helicóptero, para o Hospital de Coimbra às 2.00, mas ao início da manhã deste domingo acabaria por falecer.