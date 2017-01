'Eusébio - História de uma Lenda": trailler do filme já é conhecido

Pub

Foi divulgado esta terça-feira o trailer do filme documental, realizado por Filipe Ascensão, que promete mostrar "o lado mais íntimo e humano" do antigo jogador do Benfica, falecido em 2014.

"Amanhã, dia 25 de janeiro, Eusébio da Silva Ferreira, completaria 75 anos de vida. Para assinalar esse momento, divulgamos hoje o trailer do filme realizado por Filipe Ascensão que o acompanhou neste trabalho durante os seus últimos anos de vida", anuncia a produtora do filme, em comunicado enviado às redações. "Eusébio - História de uma Lenda" estreia nos cinemas a 23 de março.

Realizado por Filipe Ascensão, o filme documental "Eusébio - História de uma Lenda" foi projetado em parceria com Eusébio da Silva Ferreira e reúne depoimentos de António Simões, Hilário da Conceição, Flora da Silva Ferreira, Sir Bobby Charlton, Rui Costa, Luís Figo e Cristiano Ronaldo, entre outros. E promete mostrar o "lado mais íntimo e humano" do antigo futebolista do Benfica, falecido em janeiro de 2014.