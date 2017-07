Pub

Pizzi já se integrou com o grupo de trabalho e seguir para Inglaterra

O médio português Pizzi garantiu esta segunda-feira que não está a pensar sair do Benfica, apesar do interesse no internacional português por parte de vários clubes. O jogador, que foi eleito o melhor da Liga no ano passado, garante mesmo que está feliz nos encarnados.

"Estou feliz desde que cheguei ao Benfica e, obviamente, vou continuar aqui. O Benfica é um clube vendedor, está acostumado a vender jogadores. Saíram Ederson, Nélson Semedo e Lindelof, grandes futebolistas e amigos, mas a vida continua. Temos jogadores capazes de suplantar essas ausências e vamos formar um grupo de trabalho forte", disse o médio, que já pensa no jogo de dia 5 com o V.Guimarães, para a Supertaça.

"Tinha saudades de estar junto dos meus companheiros e do resto do staff. Agora, todos juntos e unidos, vamos trabalhar para mais uma grande época. Vamos ter dois bons jogos de preparação [Arsenal e Leipzig] e queremos estar bem no dia 5, na Supertaça. Temos de assimilar os processos do treinador, principalmente os jogadores novos, que agora chegaram ao plantel, junto dos mais experientes", disse esta segunda-feira o jogador durante o treino do Benfica em St. George"s Park, em Inglaterra.