Antigo selecionador de Portugal visitou as instalações do Seixal

Luiz Felipe Scolari visitou esta terça-feira o centro de estágios do Benfica no Seixal, numa visita guiada por Nuno Gomes, e deixou grandes elogios ao clube encarnado. O treinador está em Portugal a estagiar com a sua equipa, os chineses do Guangzhou Evegrande.

"Temos acompanhado o Benfica, temos visto os jogos e os resultados, a forma como a equipa tem progredido também no departamento amador, com Renato Sanches, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e outros. Estamos a ver a potência que o Benfica se está a tornar. Já o era, mas está a ser muito maior nestes últimos anos. É bom para nós ver o crescimento do Benfica. Está maravilhoso e torcemos para que continue assim", referiu o treinador em declarações à BTV.

O treinador falou ainda dos três jogadores brasileiros que defendem as cores do Benfica. "Começo pelo Jonas, que é do meu clube do coração, o Grémio. Tem jogado muito bem, tem sido uma das referências no Benfica. O Luisão é isso desde que veio do Cruzeiro. Trabalhei com ele nos juniores, cresceu e veio para Portugal. O Júlio César é dos melhores guarda-redes com que já trabalhei", referiu.