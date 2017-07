Aprovado. Estádio da Luz pode receber jogos

Pub

Nova regulamento de segurança do recinto, entregue hoje ao IPDJ, foi aprovado

O Benfica vai poder mesmo receber o Sporting de Braga no Estádio da Luz, na primeira jornada da Liga portuguesa de futebol, no próximo dia 9 de agosto. Ao que o DN apurou, e foi entretanto anunciado pelo próprio clube no seu site, o recinto encarnado já não corre risco de interdição, depois de o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) ter esta segunda-feira "aprovado" o novo regulamento de segurança do estádio, entregue hoje pelas águias.

Recorde-se que, no domingo, o Jornal de Notícias noticiou que o Estádio da Luz poderia ser interditado pelo IPDJ por o Benfica dar, alegadamente, apoio a claques ilegais. Em causa estava a permissão de entrada de tarjas e bandeiras de grupos organizados de sócios que o Benfica não reconhece como claques, bem como a existência de espaços e bilhetes de preço fixo para esses elementos.

Leia o comunicado publicado pelo Benfica:

"O Sport Lisboa e Benfica foi hoje notificado do despacho proferido pelo Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a deferir o registo do novo regulamento de segurança de utilização do Estádio da Luz e, em consequência, a garantir a possibilidade de aí serem realizados espetáculos desportivos.

O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com o sentido do referido despacho e o reconhecimento, uma vez mais, de que o Estádio da Luz reúne todas as condições de segurança e que os espetáculos desportivos aí realizados respeitam todas as disposições legais aplicáveis, como não podia deixar de ser.

As noticias vindas a público e as pressões que têm sido levadas a cabo junto das mais diversas instituições no sentido de afastar os sócios e simpatizantes do Sport Lisboa e Benfica do apoio às suas equipas, revelam-se hoje uma vez mais frustradas.

O Sport Lisboa e Benfica continuará a respeitar todos os seus sócios sem qualquer tipo de discriminação e espera agora pela primeira grande enchente da época, na sua estreia na Liga NOS, dia 9 de agosto no jogo com o Sporting de Braga que se realiza no Estádio da Luz."