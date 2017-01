Equipamento secundário será cinzento?

Pub

Site footyheadlines.com divulga foto da nova camisola

O Benfica poderá trocar o preto pelo cinzento do seu equipamento secundário na próxima temporada, de acordo com o site footyheadlines.com.

A inspiração para a nova cor, ainda de acordo com a publicação, será a águia Vitória, símbolo do Benfica. Assim sendo, as cores dominantes serão o cinzento escuro e ainda alguns tons de cinza prata.

Para já ainda não há qualquer novidade sobre o equipamento principal das águias.