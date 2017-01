Pub

Guardiola comparou sistema defensivo do técnico benfiquista ao do super Milan. Ao DN, o treinador italiano elogia encarnados

Pep Guardiola considerou, na sua autobiografia, que o Benfica tem "a melhor organização defensiva da Europa", comparando o setor recuado dos encarnados ao do AC Milan do final dos anos 80 e início de 90 treinado por Arrigo Sacchi. "É uma equipa digna de Sacchi", escreveu o espanhol. O DN falou com o treinador italiano sobre o sentido e o significado desta opinião de Guardiola, e Sacchi atribuiu mérito a Rui Vitória.

"Só tenho de agradecer as palavras, fico grato. Mas não será justo dizer que qualquer equipa joga com o sistema deste ou daquele. Jogam ao estilo de cada um. Neste caso do Benfica o mérito é totalmente do seu treinador. Já vi vários jogos do Benfica e compreendo o que Guardiola quer dizer, não é fácil jogar contra um sistema assim, também utilizado por outras equipas", começou por dizer Sacchi ao DN, dando como exemplo os recentes confrontos do clube da Luz com o Nápoles, curiosamente onde os encarnados sofreram seis golos [4-2 e 2-1]. "O Nápoles soube explorar alguns momentos de desatenção e marcou golos num curto espaço de tempo [três golos entre os 51" e 58"]. Depois foi tudo mais complicado e o Benfica dominou, fechou-se e marcou golos. Pressionam muito, e bem, e há pouquíssimos espaços para os adversários. Fantástico. Gostei muito", referiu o técnico.

Os elogios de Pep Guardiola reportam essencialmente à temporada passada, quando o espanhol orientava o Bayern Munique e defrontou o Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Os bávaros passaram a eliminatória, com uma vitória e um empate [1-0 e 2-2], mas o agora técnico do Manchester City não esqueceu o sistema de Rui Vitória. "É a melhor organização defensiva que há na Europa neste momento. Mas não é uma equipa defensiva, pelo contrário. Coloca a linha defensiva muito subida e pressiona sem parar. Não deixa espaço entre linhas, não cabe um cabelo entre as duas linhas mais recuadas (...) é uma equipa digna de Sacchi ", escreveu o espanhol no livro "Pep Guardiola. La metamorfosis".

Sacchi explicou ao DN o seu entedimento da associação feita por Guardiola. "Talvez seja uma questão de atenção e determinação de todos os setores. Dos jogos que vi reparei nesses fatores no Benfica. Muita posse, e rápida, muita movimentação defensiva e de ataque sem bola, e muita sincronização. Sempre gostei disso nas minhas equipas", indicou o italiano, que por estar de férias e a caminho da Bolívia não se alongou em muitos comentários. A finalizar, porém, fez questão de deixar um elogio a Pep Guardiola. "É um dos melhores. A sua atitude neste caso, com a grandeza de elogiar o Benfica e o seu treinador, também demonstra tudo aquilo que ele é e o seu caráter. Grande homem", disse.

O segredo do Milan de Sacchi

No final da década de 80, Arrigo Sacchi tinha um plantel de sonho, com opções para todas as posições do campo, mas foi o sistema que montou que fez com que aquele AC Milan fosse dominador em Itália e na Europa.

Era na forma como Franco Baresi comandava a defesa e fazia movimentar toda a organização idealizada por Sacchi que estava o segredo do sucesso rossoneri. A equipa era formada por duas linhas de quatro e na frente o goleador Van Basten recebia o apoio direto do fantasista Ruud Gullit. Dois elementos da armada holandesa, que tinha em Frank Rijkaard a peça fulcral no meio-campo.

A forma de jogar do AC Milan era muito complicada de contrariar, pois a linha defensiva jogava muito subida e muito próxima do meio-campo, diminuindo assim o espaço para jogar, o que ao mesmo tempo facilitava a tarefa dos jogadores em pressionar alto no terreno. Na prática, os adversário tinham muitas dificuldades em fazer três passes seguidos e as hipóteses de chegarem à baliza de Giovanni Galli diminuiam drasticamente.

A forma dinâmica e coordenada como pressionava o adversário permitia ao AC Milan chegar rapidamente à área contrária, onde a difícil tarefa de fazer golos estava entregue a duas autênticas armas mortíferas: Gullit e Van Basten.