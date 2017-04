António Simões: "Luisão não renovou por estatuto mas sim pela sua competência"

Pub

Glória encarnada elogia o central brasileiro, que em 2017-18 irá cumprir a 15.ª temporada de águia ao peito. Prolongamento do vínculo foi apenas até ao final da próxima época

A renovação de contrato de Luisão com o Benfica até ao final da próxima época, ontem anunciada pelo clube da Luz. Merece total concordância de António Simões e António Veloso, dois históricos capitães dos encarnados.

"É o reconhecimento por parte do clube da importância do jogador, de alguém que transporta consigo a história, a identidade e a glória do Benfica", começou por referir o magriço ao DN, não escondendo o incómodo quando questionado sobre se este prolongamento de vínculo poderia ter em primeira instância a ver com o estatuto que o central brasileiro alcançou na Luz. "Muito mal estaria o Benfica se houvesse renovações por estatuto! O Luisão renovou devido à qualidade, competência e honestidade!", destacou.

António Veloso considera que "a renovação era expectável, pois Luisão continua a ser uma mais-valia, não só dentro de campo, onde ainda continua a demonstrar capacidades físicas, mas também fora dele, pois é o jogador com mais anos de casa".

O antigo lateral sublinha que este "é mais um exemplo do excelente tratamento que o Benfica continua a dar aos atletas com mais tempo de clube e que mais deram pela sua camisola", não duvidando de que quando o central sentir já não estar em condições "seja o primeiro a decidir parar, não esperando por uma indicação do Benfica". Isto apesar de nem sempre as ideias de clubes e jogadores históricos serem coincidentes, dando seu próprio exemplo. "Tinha 38 anos e estava na posse das minhas faculdades, podendo perfeitamente jogar mais uma temporada, mas Artur Jorge, na altura treinador do Benfica, assim não entendeu e tive de terminar a carreira", recorda.

E deverá Luisão continuar no Benfica depois de deixar de jogar? Veloso refere que, "se isso suceder, muito bem, mas se não acontecer, nenhuma das partes ficará zangada", enquanto Simões diz que tal será natural, "mas devido à sua personalidade e profissionalismo e não por estatuto".

Estreia com um golo

Foi numa tarde quente de setembro de 2003 que Luisão, na altura com 22 anos, fez a estreia pelo Benfica, num dérbi com o Belenenses disputado no Jamor, pois a futura Luz estava em construção. E deixou a sua marca, ao apontar um golo no empate a três bolas, embora, de acordo com as crónicas, a sua exibição tenha ficado marcada por falhas comprometedoras.

Quem diria que esse seria o primeiro capítulo de uma grande história de amor? Para além dos cinco campeonatos, sete Taças da Liga, duas Taças de Portugal e três Supertaças, entrou na história como o estrangeiro com mais jogos de águia ao peito, 507 no total, estando apenas atrás de três "monstros sagrados": Nené (575), Veloso (538) e Coluna (525).

O capitão dos encarnados não escondeu a satisfação com a renovação. "É um momento muito importante para mim. O Benfica é a minha vida e a minha casa", sublinhou à televisão do clube, dando conta dos sacrifícios a que se submeteu. "Neste ano até me privei da vida social para dar o meu melhor e estar disponível para o que o clube precisasse de mim, fosse para jogar ou não", sublinhou.

Rui Vitória também se regozijou com a continuidade do central. "Mais do que para o treinador do Benfica, a renovação de Luisão representa para o Benfica algo que não acontece muito no futebol português, alguém que se mantém num clube tantos anos a um nível alto", considerou, realçando a grande importância do capitão na equipa.