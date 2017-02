Emirates faz cinco substituições no avião das águias

Pub

Só o capitão Luisão conseguir manter a 'titularidade'

A Emirates apresentou esta quinta-feira um avião, Boeing 777, com uma nova imagem de apoio ao Benfica e aos seus jogadores, numa cerimónia que decorreu no Aeroporto de Lisboa.

Atendendo ao avião pintado no ano passado, desta feita a Emirates deixou 'cair' cinco jogadores (Júlio César, Gaitán, Salvio, Samaris e Jonas), mantendo apenas o capitão Luisão, a que se juntam agora Pizzi, André Carrillo, Raúl Jiménez, Ljubomir Fejsa e Kostas Mitroglou.

Domingos Soares de Oliveira, administrador do Benfica, também fez questão de elogiar a parceria com a multinacional das arábias. "No âmbito da expansão da marca, este avião com as cores do Benfica estará presente em mais de 150 destinos, o que é extremamente importante na nossa expansão internacional. Esta parceria é para durar. Já o ano passado tivemos um conjunto de jogadores associados ao avião. Esta nova aposta da Emirates, com estes seis jogadores, significa que é uma parceria que não é de curto prazo. Por isso, temos uma grande expectativa que esta possa continuar por muitos e bons anos, até porque quando assinámos o acordo com a Emirates em 2014 e, desde então, fomos sempre campeões. Portanto, esperamos que esta ligação dure muitos e bons anos", afirmou.