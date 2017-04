Ederson, Eliseu e Mitroglou convocados

Pub

Trio está de volta às opções de Rui Vitória para o jogo deste domingo em Moreira de Cónegos

Ederson, Eliseu e Mitroglou estão de volta aos convocados do Benfica para o jogo com o Moreirense, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, após falharem o jogo com o Estoril (3-3) para a Taça de Portugal.

Os três jogadores tinham ficado de fora por opção do treinador dos 'encarnados', Rui Vitória, na partida de quarta-feira, mas integram agora o lote de 21 elementos chamados para a visita à formação minhota. O médio sérvio Fejsa continua também entre os convocados, depois de já ter sido chamado no encontro anterior, mas no qual foi relegado para a bancada.

Em relação ao jogo com o Estoril, há ainda a assinalar as saídas do guarda-redes Paulo Lopes e do avançado Luka Jovic. De fora dos convocados ficaram também o central Jardel e o avançado Raul Jiménez, ambos devido a problemas físicos.

O Benfica, líder da I Liga com 65 pontos, visita este domingo, às 20:15, o Moreirense, 16.º classificado com 21 pontos, num encontro marcado para o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas e que terá a arbitragem de Tiago Martins (Associação de Futebol de Lisboa).

Os 21 convocados:

- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.

- Defesas: Nélson Semedo, André Almeida, Lisandro, Luisão, Lindelof, Grimaldo e Eliseu.

- Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi e Cervi.

- Avançados: Jonas, Mitroglou e Rafa.