"Ederson é excelente, não me admira o interesse do City"

Edwin van der Sar, ex-guardião do Manchester United, elogia o brasileiro e coloca-o entre os melhores da sua geração, mas diz que jogar em Portugal é diferente de jogar em Inglaterra

A atravessar a melhor fase da sua carreira, Ederson Moraes renovou recentemente contrato com o Benfica, mas tem sido apontado a alguns dos principais clubes da Europa, com o Manchester City de Guardiola à cabeça. Na próxima época, aos 23 anos, o brasileiro poderá ter a sua primeira experiência numa das principais ligas do mundo. Estará preparado para dar o salto? Ao DN, Edwin van der Sar, ex--guarda-redes internacional holandês que jogou dez anos na Liga inglesa (seis no Manchester United, diz que Ederson tem valor para jogar na Premier League.

"É um campeonato muito diferente do português, mas Ederson já mostrou na Liga dos Campeões que o seu talento é indiscutível. É um guarda-redes que está sempre muito concentrado, que tem uma excelente leitura do jogo, mesmo sem bola. As pessoas podem achar isto estranho, mas não é fácil um guarda-redes estar concentrado durante 90 minutos quando a bola está na maioria das vezes do outro lado do campo, sobretudo quando se joga em grandes equipas. E, pelo que vi do Ederson, ele está sempre atento", começou por dizer Edwin van der Sar, salientando, no entanto, que a prova dos nove para o internacional brasileiro está ainda para chegar.

"Com o devido respeito ao Benfica e à liga portuguesa, tal como aqui na Holanda, o campeonato inglês é de outro nível, com outro tipo de jogadores, com mais pressão, mais intensidade e com muito mais trabalho. Penso que ao Ederson falta-lhe outro tipo de desafio para sentir outro tipo de pressão. Mas o talento está todo lá, faltará apenas provar isso em outras condições. Não é desvalorizar clubes ou jogadores, mas é a realidade. Não tenho dúvidas de que com as qualidades que tem pode superar tudo, mas também para ele será bom provar isso em outro campeonato. Se não sair este ano, tenho a certeza de que mais tarde ou mais cedo terá oportunidade de provar o seu valor em outra equipa", disse o holandês.

Atualmente dirigente do Ajax, o antigo guarda-redes da seleção holandesa e do Manchester United, entre outros, entende também por que clubes como o Manchester City têm sido apontados ao jovem guarda-redes do Benfica.

"Antes avaliava-se os jogadores pelas suas exibições, pelo salário e só depois vinha a idade. Hoje os clubes pensam ao contrário, pensam mais no futuro e aqui entra Ederson. É excelente, novo e por certo não tem um salário alto para um clube como o Manchester City. Não fico admirado por estarem interessados. Se estão é porque fizeram bem a análise do mercado. Quem o contratar ficará com um guarda-redes para muitos anos, se conseguir aguentar a tal pressão", disse o holandês, colocando Ederson ao nível de outros jovens talentos mundiais.

"Há vários jovens com muito talento. No Ajax temos o Onana, depois há De Gea [Manchester United], Courtois [Chelsea], Oblak [At. Madrid], Donnarumma [AC Milan] e também Ederson. Será difícil para todos estarem nos melhores clubes do mundo ao mesmo tempo, mas será interessante vê-los a tentarem chegar lá", referiu.

O antigo internacional holandês não esqueceu o bom trabalho que o Benfica tem feito não só ao nível dos jovens mas sobretudo dos guarda-redes. "Sabem identificar bons valores e têm acertado bastante ao nível dos guarda-redes. Oblak é de nível mundial e agora têm Ederson. E ele tem um grande professor, o Júlio César, é bom para ele poder trabalhar com alguém assim tão experiente. É muito importante saber trabalhar uma posição como a de guarda-redes e o Benfica, volto a dizer, tem feito um excelente trabalho nesse campo. Não é só identificar os valores, mas sim fazer que evoluam", concluiu o holandês.