Ederson convocado para a seleção brasileira

Guarda-redes do Benfica mereceu a confiança de Tite para os jogos do Brasil contra o Paraguai e Uruguai

Agora é oficial. Ederson, guarda-redes do Benfica, foi convocado pelo selecionador Tite para integrar a seleção brasileira com vista aos jogos com o Uruguai (dia 23 de março) e o Paraguai (28) de qualificação para o Mundial 2018.

O guardião brasileiro está assim de regresso à seleção do seu país 10 meses depois, ele que tinha sido chamado por Dunga para disputar a Copa América em maio do ano passado, acabando por falhar a competição devido a lesão.