Ederson chamado à seleção e pronto para ser o novo Júlio César

As exibições de Ederson Moraes no Benfica convenceram Tite a chamá-lo à principal seleção brasileira

Agora é oficial. Ederson Moraes foi ontem chamado à seleção principal do Brasil para os jogos com o Uruguai e Paraguai, confirmando-se os indicadores de que o guarda-redes do Benfica iria integrar as opções do selecionador Tite.

As informações dadas pelo treinador de guarda-redes Cláudio Taffarel, que esteve na Luz a observar o Ederson no jogo com o Borussia Dortmund, foram bastante positivas, algo que foi inclusive explicado por Tite como tendo sido decisivo para esta convocatória. "O Taffarel observa todos os jogadores. Estamos a acompanhar 56 atletas e o Ederson é um deles", começou por dizer, antes de elogiar o dono da baliza do Benfica: "A sua velocidade de reação e o bom momento que vive foram determinantes na sua chamada."

Nélson Rodrigues, antigo selecionador brasileiro de sub-20, afirmou ao DN que já esperava a chamada à canarinha. "A sua chamada não é uma surpresa. É um guarda--redes que já é muito conhecido no Brasil porque, depois do fracasso do Mundial, as pessoas passaram a dar muita atenção às seleções de formação e por isso esses jogadores são bastante conhecidos", explicou o técnico, revelando que, além do que tem visto, recebeu muito boas informações do número 1 do Benfica: "O Rogério Maia [técnico de guarda-redes da seleção de sub-20] deu-me muito boas informações do Ederson e disse--me que ele tem muita qualidade e um futuro brilhante à sua frente."

Uma avaliação que condiz com aquilo que Nélson Rodrigues tem visto de Ederson. "Vi o jogo dele com o Borussia Dortmund, vi-o defender o penálti. Deu para perceber que joga muito bem com os pés e tem muita qualidade na baliza", frisou, não se mostrando surpreendido pelo facto de Júlio César - 87 internacionalizações e dez anos como titular da canarinha - ser seu suplente no Benfica. "É normal que o Júlio seja seu suplente e acredito que o Ederson tenha um trajeto semelhante na seleção, com muitos anos como titular", frisou.

Rui Vitória abordou ontem esta chamada de Ederson, assumindo ter ficado "muito feliz". "Até poderia dizer que a seleção brasileira podia levar os dois guarda-redes do Benfica, estou a referir-me também ao Júlio César, que ficava muito bem servida", sublinhou, considerando que esta chamada "é o reflexo do trabalho do Luís Esteves, o treinador de guarda-redes desde o início da época, mas também de Hugo Oliveira, que esteve na equipa técnica o ano passado".

Questionado sobre se a partir de agora fica mais difícil segurar o brasileiro, o treinador do Benfica lembrou que "Ederson tem um contrato de longo prazo", fazendo votos que "continue por muitos anos no Benfica porque tem qualidade".

Lesão impediu ida à Copa América

Aos 23 anos, Ederson Moraes poderá estrear-se na seleção principal do Brasil nos jogos com o Uruguai (23 de março) ou com o Paraguai (29) de apuramento para o Mundial 2018. No entanto, esta não é a primeira vez que é convocado, pois no final da época passada fez parte das escolhas de Dunga, o selecionador na altura, para a Copa América, mas acabou por ser dispensado devido a uma lesão muscular.

Aliás, esse problema físico impediu-o ainda de estar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, depois de ter feito parte de todos os jogos de preparação dessa equipa olímpica.