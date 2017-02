Ederson candidato a "jogador da semana" e elogiado por Mourinho

Pub

"O miúdo salvou a equipa", elogiou Mourinho. Exibição frente ao Borussia Dormund vale inclusão do guarda-redes do Benfica na lista de quatro concorrentes ao prémio de "jogador da semana" na Liga dos Campeões.

Ederson Moraes, guarda-redes brasileiro do Benfica, é o homem do momento. Foi elogiado pelo treinador português José Mourinho e é um dos quatro candidatos à distinção de "jogador da semana" na Liga dos Campeões, após a sua exibição de sonho frente o Borussia Dortmund. O guardião brasileiro, de 23 anos, fez uma mão-cheia de defesas decisivas (inclusive, travando um penálti marcado por Aubameyang) na vitória do emblema da águia sobre a equipa alemã.

"Foi um jogo difícil, como toda a gente esperava, com um Benfica menos dominador do que eu esperaria. Os guarda-redes estão lá para defender e salvar a equipa quando as circunstâncias o exigem. O miúdo [Ederson] fez isso", disse o treinador do Manchester United, em declarações à SIC, à margem da antevisão do encontro desta quinta-feira com o Saint-Étienne, para a Liga Europa.

Além de ser visado pelos elogios de Mourinho e estar a despertar a cobiça dos principais colossos do futebol europeu, soube-se também esta quinta-feira da inclusão de Ederson na lista de candidatos a "jogador da semana" da Champions. Os outros nomeados são Ángel Di Maria, argentino do Paris SG que marcou dois golos na goleada ao Barcelona (4-0), Arjen Robben, holandês do Bayern Munique que abriu caminho à humilhação do Arsenal (5-1), e Karim Benzema, francês do Real Madrid que deu inicio à reviravolta diante do Nápoles (3-1). A votação decorre até às 11.00 de sexta-feira no site da UEFA, sendo limitada a utilizadores registados.