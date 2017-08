Douglas volta para cima da mesa de negociações

Pub

Rui Vitória convenceu Luís Filipe Vieira a atacar o mercado na procura de mais uma solução para o lado direito da defesa

O Benfica ainda não desistiu de tentar a contratação do brasileiro Douglas, do Barcelona, e nas últimas horas todas as partes voltaram a conversar no sentido de satisfazer as pretensões de Rui Vitória em contar com mais um lateral direito no plantel.

O jogador de 27 anos não entra nos planos de Ernesto Valverde, técnico dos catalães, e vê com bons olhos a transferência para a Luz. Há algumas semanas que as águias entraram na corrida ao jogador, mas o facto do Barcelona preferir a transferência a título definitivo do brasileiro fez com que as águias recuassem nas negociações, dado que preferiam um empréstimo até final da temporada com direito de opção.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi um dos primeiros a colocar um travão na contratação de Douglas, até porque continua a acreditar que tanto o jovem Buta como André Almeida poderiam dar conta do recado na presente época, mas Rui Vitória já fez ver o dirigente da necessidade de arranjar mais uma solução para a direita. Luís Filipe Vieira aceitou os argumentos do técnico e nas últimas horas, sabe o DN, voltaram a conversar tanto com o Barcelona como com a entourage de Douglas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Guarda-redes também avança

Além da contratação de um lateral direito, Rui Vitória insiste na contratação de um guarda-redes. Hradecky, guardião do Eintrach Frankfurt, é o preferido do treinador português, mas a SAD encarnada não parece inclinada a oferecer mais do que os cinco milhões que apresentou aos alemães ainda na última segunda-feira, valores esses que os germânicos recusaram.

Com Hradecky mais complicado, o holandês Jeroen Zoet, do PSV Eindhoven, poderá ser outra solução, ainda que uma segunda escolha para Rui Vitória

Entretanto, também ontem a imprensa belga revelou que o Anderlecht pede cinco milhões de euros pelo jovem Svilar, guarda-redes de 17 anos que as águias há muito acompanham e chegaram mesmo a negociar, como aposta de futuro.