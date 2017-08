Douglas a caminho da Luz por cedência do Barça por um ano

Pub

As negociações estão bem encaminhadas, com parte do salário do defesa-direito brasileiro de 27 anos a ser suportado pelo Barça

O brasileiro Douglas está bem encaminhado para reforçar o lado direito da defesa do Benfica. Durante o dia de ontem o presidente Luís Filipe Vieira esteve a negociar os termos do negócio, que será um empréstimo com o Barcelona a garantir o pagamento de parte do salário do lateral de 27 anos.

Douglas Pereira foi contratado pelo Barça ao São Paulo em 2014 por quatro milhões de euros, mas este internacional sub-20 nunca conseguiu impor-se no Camp Nou, tendo mesmo sido alvo de várias críticas. Na época passada esteve emprestado ao Sporting Gijón, tendo feito 23 jogos, nos quais marcou três golos.

Esta será assim uma oportunidade para o jogador relançar a sua carreira, com o Benfica a colmatar a vaga deixada em aberto por Nélson Semedo, que este verão se mudou para Barcelona a troco de 25 milhões de euros.

Nesse sentido, os encarnados procuram agora a colocação para Pedro Pereira, Aurélio Buta e Mato Milos, os outros defesas-direito do plantel que vão ser emprestados por uma temporada.

Garay quer regressar à Luz

Ainda no que diz respeito a contratações, o nome de Ezequiel Garay poderá ser a grande surpresa do fecho do mercado. Isto porque, ao que o DN apurou, o jogador e a sua mulher pretendem regressar a Lisboa e ao Benfica, razão pela qual está aberta uma porta para um possível regresso de um defesa-central que deixou saudades na Luz.

O grande problema da concretização deste negócio é o próprio Valência que quererá ser ressarcido de parte do investimento - cerca de 20 milhões de euros - que realizou em 2016 quando o contratou ao Zenit. O DN sabe que já existiram conversas entre Vieira e Peter Lim, proprietário do clube espanhol, e as próximas horas serão decisivas. Certo é que a vontade de Garay em voltar à Luz é grande, tendo até já recusado uma proposta para assinar pelo Spartak Moscovo.

Enquanto isso, o dia de ontem não conheceu novidades quanto a Gabriel Barbosa, avançado que tem praticamente tudo acertado para jogar pelo Benfica por empréstimo do Inter Milão, que suportará boa parte do salário do internacional brasileiro conhecido por Gabigol. Os encarnados aguardam pelo desfecho do interesse do Marselha em Mitroglou e só depois disso poderão avançar em definitivo para o brasileiro de 20 anos.

André Horta no Sp. Braga

No que diz respeito a saídas, o médio André Horta está a poucas horas de ser anunciado como reforço do Sporting de Braga por empréstimo de uma temporada. O jogador não entrava nas contas de Rui Vitória e a saída para o Minho, onde encontrará o irmão Ricardo Horta, foi uma opção do agrado de todas as partes.

Ontem, em Itália, foi ainda noticiado o interesse da Lazio em Diogo Gonçalves, extremo benfiquista de 20 anos formado no Seixal e que faz parte do plantel principal dos encarnados.