O internacional alemão não viajou para LIsboa devido a problemas físicos. Os laterais Schmelzer e Piszczek foram convocados

O médio ofensivo Mario Götze é a grande baixa do Borussia Dortmund para o jogo desta terça-feira com o Benfica, no Estádio da Luz, jogo a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

O internacional alemão está a contas com problemas físicos, que o têm impedido de ser regularmente utilizado por Thomas Tuchel.

Em contrapartida, o treinador do Dortmund já vai poder contar com os laterais Piszczek e Schmelzer, que não foram utilizados na derrota de sábado no terreno do Darmstadt.