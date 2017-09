Soares Oliveira eleito para a direção da Associação Europeia de Clubes

Pub

O diretor executivo da SAD do Benfica, foi esta terça-feira eleito para a direção da Associação Europeia de Clubes (ECA) de futebol, durante dois anos, na assembleia geral em Genebra

Esta nomeação permite que um clube português volte a estar representado no principal órgão executivo da ECA. Foram também reeleitos, para o painel de aconselhamento legal e para o grupo de finanças, os portugueses Paulo Gonçalves e Miguel Moreira, respetivamente.

Durante esta assembleia, o italiano Andreia Agnelli, presidente da Juventus, foi eleito presidente da ECA, sucedendo no cargo ao alemão Karl-Heinz Rummenigge, presidente do conselho diretivo do Bayern de Munique.

"Andrea é a pessoa ideal para me suceder. Espero que continue o meu legado", disse Rummenigge, que durante nove anos, entre 2008 e 2017, assumiu a presidência da ECA.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Agnelli pediu ainda um "fair play financeiro 2.0" na sequência do discurso do esloveno Alelsander Ceferin, presidente da UEFA, que na segunda-feira advertiu que "ninguém está acima da lei" nesta matéria.

Questionado sobre as contratações milionárias do Paris-Saint German, Neymar (222 milhões) e Mbappé (180 milhões), Agnelli disse apenas que já foi aberta uma investigação e só depende da UEFA as sanções a serem aplicadas.

A Associação Europeia de Clubes tem 230 clubes membros e 53 associações, sendo o principal parceiro da UEFA na definição dos principais temas de gestão do futebol europeu.