Dirigente do Benfica repudia castigo a Luís Filipe Vieira

O vice presidente do Benfica para as modalidades, Domingos Almeida Lima, repudiou o castigo aplicado ao presidente Luís Filipe Vieira que os 'encarnados' não vão desistir de "lutar pela verdade desportiva".e assegurou

"O futebol de futuro e esta indústria não aceita que mais jogos de bastidores se sobreponham às vitórias no campo. Não tenham ilusões, no Benfica contam com sentido de responsabilidade mas também muita exigência na luta pela verdade desportiva", afirmou Domingos Almeida Lima, num discurso feito em nome do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

O discurso foi feito este sábado, durante o almoço de inauguração da casa do Benfica da Castanheira do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, no qual participou também Luís Filipe Vieira, mas que, devido ao processo que corre no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), optou por permanecer em silêncio.

Em causa está um processo que corre no TAD relativo às palavras dirigidas por Luís Filipe Vieira a João Ferreira, membro do Conselho de Arbitragem, depois do jogo com o Vitória de Setúbal, no Estádio da Luz, referente à segunda jornada do campeonato.

Entretanto, o Benfica já recorreu ao Tribunal Central Administrativo do Sul da decisão do TAD de indeferir o recurso apresentado pelos 'encarnados' da suspensão de 60 dias aplicada a Luís Filipe Vieira, que já cumpriu metade do castigo.

"Todos os dias assistimos nas rádios e nos jornais às maiores e mais diversas afirmações e calúnias em relação a tudo e a todos. Esta é uma ação que merece o total repúdio e solidariedade", afirmou Domingos Almeida Lima.

Durante o seu discurso, o responsável sublinhou ainda que é tempo do Benfica "centrar as atenções nas competições nacionais", nomeadamente na "conquista do tetra e da Taça de Portugal".

"Nesta fase final da época queremos deixar bem claro que nada nos irá distrair nos nossos objetivos e que estamos muito atentos e determinados nas denúncias de todas as situações que pretendam desvirtuar a verdade desportiva", atestou.