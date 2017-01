Pub

O Benfica está pela nona vez nas meias-finais da prova, após vencer em Guimarães por 2-0. Gonçalo Guedes, com dois golos, foi a figura de um ataque que destroçou o Vitória na primeira parte. Segue-se o Moreirense

O Benfica está pela nona vez consecutiva nas meias-finais em dez edições da Taça da Liga ao vencer ontem em Guimarães por 2-0, repetindo assim o triunfo alcançado três dias antes em jogo a contar para a Liga. Desta vez, a grande figura da partida foi Gonçalo Guedes, que fez o seu primeiro bis pela equipa principal dos encarnados, culminando uma primeira parte endiabrada, durante a qual contou com a ajuda de Zivkovic, Rafa Silva e Carrillo, que desnortearam por completo a defesa do Vitória.

A equipa da Luz vai agora ter pela frente o Moreirense, no Algarve, na final four da Taça da Liga, onde vai lutar para conquistar o seu quarto troféu consecutivo e o oitavo nas dez edições desta prova.

Foi uma primeira parte eletrizante com os minhotos a começarem melhor, com muita agressividade na recuperação da bola, causando aos encarnados grandes dificuldades em ligar o seu jogo, que passava por uma toada mais calma, até porque o empate servia para seguir em frente na prova.

Logo no primeiro minuto, Francisco Soares falhou o desvio para a baliza de Júlio César, mas na resposta Rafa Silva foi derrubado na área por Zungu. Só que na cobrança do penálti Pizzi permitiu a defesa de Miguel Silva, que iniciou uma sequência de grandes defesas.

Ao contrário do que se esperava, o Benfica não acusou o falhanço e começou a partir desse momento a desfiar uma série de jogadas ofensivas muito rápidas que deixaram a defesa vimaranense completamente à toa. Rafa Silva, Gonçalo Guedes, Carrillo e Zivkovic eram autênticos diabos à solta que foram criando constantes lances de golo iminente, que encontrou então em Miguel Silva o grande obstáculo.

O Vitória procurava sair para o ataque como estava planeado pelo treinador Pedro Martins: com passes longos para as costas da defesa, especialmente dos laterais, do Benfica, quase sempre sem sucesso.

Só que de tanto forçar, o golo dos encarnados acabou por aparecer por Gonçalo Guedes, que aproveitou uma bela jogada pela direita culminada por um cruzamento de Nélson Semedo para abrir o marcador. Logo a seguir foi Rafa a perdoar de novo quando estava isolado, mas perante o desespero dos defesas do V. Guimarães, Gonçalo Guedes voltou a marcar aos 40 minutos, culminando uma grande jogada individual, que contou com a intervenção de Carrillo no último passe.

Ainda antes do intervalo, Zivkovic esteve à beira do terceiro golo, valendo mais uma vez Miguel Silva, que evitou a goleada durante o primeiro tempo.

Encarnados a controlar

Com a vantagem de dois golos garantida, o Benfica limitou-se a gerir a partida durante o segundo tempo, baixando propositadamente o ritmo do jogo. Afinal, competia ao V. Guimarães ir à procura de golos para chegar ao triunfo e, dessa forma, alcançar as meias-finais da Taça da Liga.

Pedro Martins lançou Hernâni e Paolo Hurtado para dar mais velocidade à equipa, mas a forma compacta com que os benfiquistas defendiam, com as suas linhas muito juntas, fizeram que Júlio César não fosse submetido a qualquer defesa apertada.

O Benfica só atacava pela certa, sem a velocidade que imprimiu no jogo durante os primeiros 45 minutos, pelo que só na parte final se aproximou com perigo da baliza de Miguel Silva, aproveitando já a descrença que se apoderara dos minhotos.