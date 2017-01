Depois da redenção, o legado de Rui Vitória resiste em Guimarães

Pub

Treinador do Benfica regressa este sábado ao Estádio D. Afonso Henriques (18.15, Sport TV), casa onde a marca do seu trabalho ainda está bem presente, dizem Emílio Macedo e João Alves

O início não foi fácil. Rui Vitória chegou a Guimarães no meio do caos, com o clube em crise e os adeptos em fúria (em fins de agosto de 2011) mas desde aí lançou um processo de redenção que ainda dá resultados. É essa herança - uma equipa revitalizada e focada na aposta nos jovens - que o treinador do Benfica terá pela frente no duplo regresso à Cidade-Berço, hoje (às 18.15, em jogo da 16.ª jornada da I Liga) e na próxima terça-feira (às 21.15, para a última jornada do grupo D da Taça da Liga).

"O Vitória está bem e recomenda-se", como diz João Alves. E tanto o ex-jogador do emblema minhoto como o ex-presidente Emílio Macedo creditam a Rui Vitória parte da responsabilidade pelo bom momento que o clube vive. "Foi o excelente trabalho que fez em Guimarães que o projetou para o Benfica", sublinha o dirigente, em declarações ao DN.

Foi na equipa vimaranense, que orientou entre 2011 e 2015, após as passagens por Vilafranquense (2002-04), juniores do Benfica (2004-06), Fátima (2006-10) e Paços de Ferreira (2010-11), que Rui Vitória provou que era capaz de resistir aos orçamentos mais pobres e aos ambientes mais hostis. Pegou num clube em crise desportiva e financeira e deu a volta à situação.

"Ele chegou numa altura complicada, em termos de resultados [cinco derrotas consecutivas, no arranque da época, custaram o lugar a Manuel Machado, finalista vencido da Taça de Portugal na época anterior]. Encontrou um ambiente difícil: até houve uma confusão com os adeptos, que invadiram o primeiro treino", recorda João Alves. No entanto, isso não abalou o técnico. "Ele soube lidar muito bem com isso. Sempre tentou resguardar-nos dos problemas e incentivar-nos, ao mesmo tempo que implementava as suas ideias e estilo de jogo. Tivemos um resto de época tranquilo", lembra o médio, que jogou em Guimarães até 2012.

Em quatro épocas - durante as quais somou duas vitórias e um empate em dez jogos contra o Benfica - o técnico tornou-se parte da identidade do clube minhoto. Foi buscar jovens de divisões inferiores. Apostou em força na equipa B. Com parcos recursos ganhou uma Taça de Portugal (2012-13, ao Benfica, ver fotolegenda), chegou a andar no 1.º lugar na I Liga (no início de 2013-14) e deixou um legado de valorização de jovens atletas. "Ele passou uma fase complicada, com menores orçamentos mas levou sempre o barco a bom porto", resume Emílio Macedo.

O ex-presidente (substituído em março de 2012 por Júlio Mendes) foi o responsável pela contratação de Rui Vitória e nunca duvidou dessa escolha. "Na altura, era a minha primeira e única opção para substituir o professor Manuel Machado. É um homem trabalhador e de carácter: trabalha de manhã à noite e tem um estilo de liderança muito forte", sublinha o antigo dirigente do emblema minhoto.

Os resultados obtidos sob o comando de Rui Vitória devolveram alguma estabilidade emocional à relação entre os jogadores e a massa adepta, numa cidade onde "quando as coisas correm mal à equipa tudo se torna complicado" - como lembra João Alves. Mas o que mudou realmente foi o projeto vimaranense. "Ele viu-se obrigado a apostar nos jovens, devido às dificuldades financeiras, e isso deu frutos. Lançou-os, acreditou neles e deu-lhes oportunidades: soube valorizá-los e o clube também saiu valorizado", descreve o antigo médio.

Ricardo Pereira, Hernâni, André André (todos vendidos ao FC Porto) e Paulo Oliveira (Sporting) foram alguns dos frutos colhidos por Rui Vitória - com o plantel principal a ter porta aberta para os jovens da equipa B desde a sua criação, em 2012. "Ele sempre foi um treinador que assume as responsabilidade e aposta sem problemas nos jogadores mais novos", aponta Emílio Macedo.

"Essa filosofia deixou rasto no clube", nota João Alves - até porque "a direção é a mesma [desde 2012]" e continuou o legado de Rui Vitória, "com a aposta na formação e a equipa B como viveiro". Em suma, as ideias do técnico continuam bem vivas no Estádio D. Afonso Henriques, a casa aonde regressa neste fim de tarde.