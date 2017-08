Croata Mato Milos estava sob observação desde 2013

Pub

Olheiros colocaram o jogador na agenda no Mundial sub-20 da Turquia. Análises intensificadas após a venda de Nélson Semedo

O defesa-direito Mato Milos, de 24 anos, contratado pelo Benfica ao NK Istra, da Croácia, estava a ser acompanhado pelo departamento de scouting dos encarnados desde o Campeonato do Mundo de sub-20, disputado na Turquia em 2013. Foi precisamente na altura em que o extremo Marco Pjaca, atualmente na Juventus, começou a ser seguido pelos olheiros da Luz, que Milos foi sinalizado como um jogador interessante para o futuro, apurou o DN.

A necessidade de substituir Nélson Semedo, entretanto transferido para o Barcelona por 35 milhões de euros, levou a que as observações se intensificassem nos últimos tempos, sobretudo através do scout José Boto. As avaliações positivas levaram a que a SAD benfiquista decidisse avançar para a contratação do internacional croata, sobretudo porque se tratar de uma transferência de baixo custo - cerca de 400 mil euros -, que comportará sempre riscos mínimos.

A única dúvida que se levanta nesta altura na Luz é saber se Milos está preparado para assumir-se desde já como alternativa imediata a André Almeida. Isto porque vem de um clube de média dimensão de um campeonato de nível inferior, como é o croata. Nesse sentido, Mato Milos irá submeter-se a uma avaliação in loco por parte do treinador Rui Vitória, que irá decidir se o jogador está já preparado para um nível de competição mais elevado ou se, por outro lado, irá precisar de rodar um ano numa liga mais competitiva.

Na prática, não é certo que o lateral croata faça parte do plantel do Benfica após o fecho do mercado, a 31 de agosto, sendo possível que o jovem Aurélio Buta permaneça no plantel como alternativa a André Almeida. O jogador formado no Seixal tem agradado a Rui Vitória que, no entanto, defende que seria melhor que o lateral de 20 anos jogasse com regularidade num clube da I Liga para que pudesse crescer... mas pode dar-se o caso de, nos próximos dias, o treinador constatar que, afinal, Buta está mais bem preparado do que Milos.

O Benfica ainda não oficializou a contratação do internacional croata, mas o NK Istra fê-lo ontem, revelando que em troca recebe o defesa-central João Escoval e o médio Filipe Ferreira a título definitivo. Ambos os jogadores, que foram formados no Seixal e estavam na equipa B, seguem para o clube croata no âmbito de uma parceria estabelecida entre os dois emblemas.

Jogo de paciência por Svilar

A SAD Benfica está determinada em garantir a contratação do guarda-redes Mile Svilar, do Anderlecht, que dentro de dez dias faz 18 anos. Ao que o DN apurou, o guardião belga é considerado um jogador com muito futuro e está bastante interessado em rumar à Luz.

No entanto, a intransigência do Anderlecht, que exige cinco milhões de euros pela transferência, depois de os seus responsáveis terem defendido que exerceram a opção por mais um ano do contrato, que terminava em 2018, leva a que os encarnados optem agora por um jogo de paciência, que poderá arrastar-se até ao final do mercado, agendado para o dia 31 de agosto.