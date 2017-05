Pub

Rui Vitória abordou a importante deslocação ao terreno do Rio Ave. "O foco é o nosso jogo", diz, relativamente ao facto de o FC Porto jogar primeiro, frente ao Marítimo. Falou ainda sobre o processo disciplinar

Na 32.ª jornada do campeonato é o FC Porto que joga primeiro mas, na luta pelo título, isso não interessa a Rui Vitória, que afirma não perder tempo a ver os jogos dos rivais.

"Comigo não passamos o tempo a ver os jogos dos outros. Só há onze jogadores que eu trabalho e, neste caso, também os do Rio Ave. Não entro nesse tipo de jogos e os meus jogadores estão preparados para amanhã. Temos muita bagagem disto. O foco é o nosso jogo" afirmou em antevisão à deslocação do próximo domingo, ao campo do Rio Ave.

Sobre o jogo, diz ser uma "deslocação complicada, como todas são". "Há muito que se fala de que este jogo ou aquele é o jogo do título, mas não vamos por aí. O Rio Ave é uma equipa que está muito bem orientada pelo Luís Castro, que tem ambição e vai querer disputar o jogo", sublinha.

Acrescenta que a equipa de Vila do Conde vai jogar contra uma equipa "que está em primeiro há muito tempo". "Vai ser um jogo bem jogado, decidido nos detalhes e difícil para as duas equipas", acrescenta Rui Vitória.

Jogo com o Sporting está nos "arquivos"

Sobre o processo disciplinar que surgiu de uma queixa do Sporting, Rui Vitória foi contundente: "O que há a discutir desse jogo que não tenha sido discutido? Nada, isso já passou à história. Já jogámos com o Sporting e está na pasta dos arquivos, nada mais há a dizer".

"O nosso trabalho é feito dentro de uma estabilização de processos e estar a alterar de uma jornada para a outra não é o caminho. Importante é que os jogadores estejam focados e com entrega total para o jogo de amanhã, que é mais uma final. Isto é trabalhado durante a semana há muito tempo", diz o técnico encarnado sobre o que muda no trabalho na parte final da época.

Sobre a gestão do lado emocional diz que não tem sido preciso "nada de especial" porque os "jogadores têm dado provas de que pensam no processo". "É evidente que, com o final a chegar, a ansiedade vai andando pelo ar, mas o nosso foco é ganhar constantemente, desde a primeira jornada", acrescenta.

Sobre o videoárbitro e se a a I Liga teria sido diferente com o recurso às novas tecnologias, Rui Vitória diz que "somos perspicazes a arranjar novas discussões". "Desde que saiu essa notícia parece que é o tema principal. é uma boa ajuda, mas não é a grande descoberta", diz sobre o assunto.

Mitroglou, que não marca há três jogos, não preocupa Rui Vitória: "Está convocado. Não se passa nada de diferente do que o que acontece a um jogador que não marca há três jogos. Nada de especial".