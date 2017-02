Clube chinês quer levar Mitroglou

Pub

Informação é avançada pelo site grego de informação desportiva 'Contra'

Em excelente momento de forma no Benfica, com golos decisivos que deram as vitórias contra o Sp. Braga e o Borussia de Dortmund nos últimos jogos, o avançado grego Mitroglou é alvo de cobiça no futebol chinês.

De acordo com uma informação avançada pelo site grego 'Contra', o Tianjin Quanjian, clube treinado pelo italiano Fabio Cannavaro, voltou à carga e, depois de ver uma primeira proposta recusada, estaria agora disposto a depositar mesmo os 45 milhões de euros da cláusula de rescisão de Mitroglou para o levar para a liga chinesa.

Ao que o DN apurou, o clube chinês terá mesmo um enviado em Lisboa, mas nem o Benfica está interessado em abrir mão do grego nesta altura, nem o avançado se mostra recetivo em mudar-se para a China.