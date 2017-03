Pub

O clube da Luz informou esta quarta-feira que está esgotada a lotação do estádio para o jogo de sábado com o FC Porto (20:30) referente à 27.ª jornada da I Liga de futebol

O Benfica informou esta quarta-feira que está esgotada a lotação do Estádio da Luz para o clássico de sábado com o FC Porto (20:30), da 27.ª jornada da I Liga de futebol.

"Os bilhetes para a Luz estão esgotados! Vamos encher a Luz rumo à vitória", assinala o clube na sua conta oficial no Twitter.

Esta época, o Benfica teve a sua maior assistência no dérbi com o Sporting, à 13.ª jornada, a 11 de dezembro, que as 'águias' venceram por 2-1, com os números oficiais a indicarem 63.312 adeptos no Estádio da Luz.

A maior enchente do novo Estádio da Luz, inaugurado em 2003, aconteceu na época de 2009/10 (65.467 adeptos), quando na última jornada da Liga o Benfica bateu o Rio Ave por 2-1 e garantiu o título de campeão.

O Benfica recebe no sábado o FC Porto, num momento em que as duas equipas estão separadas por apenas um ponto, a oito jornadas do final do campeonato.