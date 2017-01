Pub

Decisões de arbitragem duvidosas aos 91', 68' e aos 43'. E os vídeos dos dois golos. Veja

Muitos protestos do lado da equipa de Pedro Martins. Hernâni cai na área na disputa da bola com Samaris, e os da casa pedem penálti. O árbitro entende que não há nada e manda seguir.

Combinação de Jonas com Pizzi, com este a aparecer na cara de Douglas, mas novamente o guarda-redes a defender. O lance é perigoso, Mitroglou estava em fora-de-jogo, mas o árbitro não assinalou, o que motivou os protestos do banco dos vimaranenses

O amarelo de Lindelof resulta do lance antes do golo. Na altura, o sueco fez falta sobre Soares, mas Nuno Almeida deu a lei da vantagem aos vimaranenses. Acontece que a equipa de Pedro Martins perde a bola de imediato, e em desvantagem numérica, com Soares ainda no chão, acaba por sofre um contra-ataque que resulta no golo dos encarnados.

Os golos:

Mitroglou a ganhar a bola à entrada da área, mete em Salvio, este leva a melhor sobre Konan e serve Jonas, que não perdoa. A bola ainda bate na trave, mas entra Está feito o primeiro do Benfica.

O segundo do Benfica: Passe milimétrico de Jonas para o grego, este antecipa-se a Bruno Gaspar e remata de pé esquerdo