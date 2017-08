Carrillo emprestado ao Watford de Marco Silva

Pub

O extremo peruano já viajou para Inglaterra, onde irá ficar até final desta época. Hermes a caminho de França

O peruano Carrillo vai representar o Watford, equipa treinada por Marco Silva, por empréstimo do Benfica até final da temporada.

O jogador já viajou esta quarta-feira para Londres, devendo ser anunciado como reforço da Premier League nas próximas horas, depois de realizados os exames médicos.

Este foi um proceso que demorou algum tempo a ser resolvido, pois o jogador teve de ficar à espera da emissão da licença de trabalho, necessária para os jogadores extra-comunitários.

Outro processo em vias de ficar fechado é o do brasileiro Marcelo Hermes, que segundo o jornal O Jogo irá representar, por empréstimo, os franceses do Amiens, que ficam com opção de compra no final da época.