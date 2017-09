"Bruno de Carvalho é vassalo de Pinto da Costa"

Pub

Diretor de comunicação do clube da Luz, em entrevista ao Record, lança ataque feroz contra presidentes rivais, acusa Pedro Proença de estar de mãos atadas e garante que o líder azul e branco vai a tribunal

Luís Bernardo, atual diretor de comunicação do Benfica, concede uma entrevista ao Record, na qual lança um ataque maciço aos presidentes de Sporting e FC Porto.



Por exemplo, sobre Bruno de Carvalho, com quem já trabalhou em Alvalade, acusa-o de estar submisso a Pinto da Costa. "Bruno de Carvalho surgiu há quatro anos como regenerador do futebol português e hoje é uma espécie de submisso braço-direito e vassalo da estratégia de Pinto da Costa", refere o dirigente encarnado, antes de deixar um conselho ao emblema verde e branco: "O Sporting é um grande clube, um clube histórico, e seria mais respeitado se fizesse o seu próprio caminho. Mas cada um sabe de si."



Em relação ao clima hostil que se vive, com a arbitragem como pano de fundo, Luís Bernardo não tem dúvidas de quem são os culpados: "Sejamos claros, os principais responsáveis por esta ação concertada de calúnias, insinuações e coação sobre os árbitros são Bruno de Carvalho e Pinto da Costa. Veja-se a forma doentia como analisamos o videoárbitro. Se as decisões são favoráveis a FC Porto e Sporting, certo; se são ao Benfica, mesmo sendo claro para todas as pessoas, é fraude."



Perante a sua análise, pede a intervenção de Pedro Proença: "O presidente da Liga tem de assumir uma posição firme e a verdade é que tem estado ausente, fugindo de assumir as responsabilidades (...) Pedro Proença chegou ao lugar apoiado por FC Porto e Sporting e talvez por isso se sinta de mãos atadas. Para tudo há um limite e talvez tenha chegado o momento de dizer chega."



No que diz respeito ao caso dos emails que o FC Porto tem divulgado com supostas comunicações de dirigentes do Benfica com elementos ligados à arbitragem, Luís Bernardo deixa o aviso a Pinto da Costa: "Desta vez Pinto da Costa terá mesmo de responder em tribunal, ele e os restantes administradores do FC Porto, pelos diversos crimes cometidos nos últimos meses. Terá de dizer porque é que se gaba de ter tido acesso a informação interna de outro clube e por que razão a divulga da forma como se tem visto. Terá de provar que o Benfica tem ligações a árbitros, insinuando aquilo que ficou demonstrado no tempo do Apito Dourado (...) a justiça vai falar e pode ter a certeza que este circo vai acabar."