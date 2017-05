Pub

Jogo que pode entrar na história do clube da Luz tem tudo para bater a melhor assistência da época ocorrida no clássico com o FC Porto - 63 323

O Benfica anunciou esta sexta-feira ter esgotado a lotação do Estádio da Luz, em Lisboa, para a receção ao Vitória de Guimarães, neste sábado, da 33.ª jornada da I Liga de futebol, que pode consagrar os encarnados tetracampeões nacionais.

"O Benfica informa que já não há bilhetes para o jogo com o Vitória de Guimarães", refere o emblema das 'águias', no seu sítio oficial na Internet.

Esta época, o Benfica teve a sua maior assistência no 'clássico' com o FC Porto (1-1), da 27.ª jornada, com 63 323 espetadores, mais 11 do que na receção ao Sporting (2-1), da 13.ª ronda.

A maior enchente do novo Estádio da Luz, inaugurado em 2003, remonta à época de 2009/10 (65.467 adeptos), quando na última jornada da I Liga o Benfica bateu o Rio Ave por 2-1 e garantiu o título de campeão.