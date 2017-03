Pub

Pizzi desatou o nó de um jogo muito complicado, com um golo aos 42 minutos. Benfica vence Feirense por 1-0 e recupera a liderança do campeonato.

O Benfica respondeu da melhor maneira à goleada do FC Porto sobre o Nacional e resgatou a liderança do campeonato com uma vitória tangencial sobre o Feirense, por 1-0.

Um golo de Pizzi, aos 42 minutos, desbloqueou um jogo em que a equipa de Nuno Manta colocou muitas dificuldades aos campeões nacionais.

Pizzi voltou a ser decisivo, apontando o seu nono golo na Liga e o 12.º em todas as competições, números que fazem desta época o seu melhor registo em termos goleadores.

Os encarnados tiveram algumas oportunidades para resolver o encontro mais cedo, mas não conseguiram dilatar a vantagem. A partida esteve aberta até final, com os fogaceiros a ameaçarem o empate em diversas ocasiões.

Destaque ainda para o regresso à comepetição de Jonas, que cumpriu o centésimo jogo com a camisola do Benfica e mostrou-se apto para a deslocação a Dortmund, a meio da semana, a contar para a Liga dos Campeões.

