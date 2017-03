Etebo tenta furar entre Samaris e Carrillo, o Feirense tentou sempre, foi persistente mas no fim prevaleceu a qualidade do campeão

Depois do triunfo do FC Porto, a equipa de Rui Vitória sofreu para somar três pontos perante um Feirense que não virou a cara à luta

Valeu um golo de Pizzi para o Benfica sair de Santa Maria da Feira na posição cimeira da Liga, isto pouco tempo depois de ter visto o seu rival na luta pelo título aplicar uma goleada e passar provisoriamente para a frente da classificação. Sem terem feito uma exibição deslumbrante, os encarnados regressaram a Lisboa com o mais importante, isto numa altura em que já se avizinha a difícil deslocação a Dortmund para a Champions.

Numa partida que começou com algum atraso, devido ao lançamento de tochas para o relvado por parte das claques do Benfica - que, aliás, continuaram a comportar-se de uma forma lamentável durante todo o primeiro tempo, com petardos e cadeiras a voar para junto do guarda-redes fogaceiro e uma vedação derrubada aquando do único golo (dado que não é um comportamento inédito dos seguidores do clube, era bom que a Liga pensasse em tomar medidas antes que aconteça alguma tragédia) -, Nuno Manta, sem poder contar com o lesionado Platiny e o castigado Luís Aurélio, manteve o seu esquema, tendo Babanco feito companhia a Cris na dupla de pivots do meio-campo do Feirense. Do outro lado, Rui Vitória abdicou da velocidade de Rafa, fletindo Zivkovic para o meio e colocando Carrillo do lado esquerdo do ataque - na defesa, André Almeida substituiu com competência Nelson Semedo (que cumpriu um ciclo de cinco amarelos).

Os primeiros minutos mostraram um Feirense bastante atrevido, pressionando em todo o campo e reduzindo os espaços ao conjunto lisboeta que, por isso, sentiu dificuldades para se libertar rumo ao ataque. Os fogaceiros ameaçaram ainda decorria o primeiro minuto, quando o grego Karamanos aproveitou um mau atraso de Salvio para rematar em jeito, bem perto do poste esquerdo de Ederson. Os encarnados responderam apenas aos 19, curiosamente depois de um canto a beneficiar os locais: na transição de cinco para dois, Salvio ficou sozinho na esquerda mas preferiu arriscar um remate, que lhe saiu frouxo, em vez de solicitar Mitroglou, que esperava o passe sem marcação do outro lado da grande área. Pouco depois, nova ameaça, com Pizzi a centrar e o grego, que anda de pé quente, a desviar muito bem de cabeça para uma defesa apertada de Vaná. Aos 29, foi a vez do Feirense ficar muito perto do 1-0 mas Luís Machado, já com Ederson fora do lance, desviou sobre a trave um corte defeituoso de Luisão depois de um centro de Barge da direita.

Golo e fortuna

Quando o intervalo já se aproximava, o Benfica chegou mesmo ao golo, quando pouco o fazia prever. Um mau corte de Vítor Bruno foi parar aos pés de Carrillo, que, em posição frontal, solicitou a entrada de Pizzi. O médio, com frieza e classe, desembaraçou-se de um defesa e bateu o brasileiro Vaná, fazendo a bola entrar rasteira junto ao poste esquerdo do guardião dos fogaceiros.

Na segunda parte coube aos visitantes a melhor entrada. O Feirense começou a acusar algum desgaste e já não conseguia pressionar com a mesma eficácia, nem chegar junto da grande área adversária com o mesmo perigo, isto apesar de Etebo ter surgido isolado (pareceu adiantado em relação à defesa) num problema resolvido pela rapidíssima saída de Ederson. Pizzi, mais solto, dominava a ação a meio-campo mas a verdade é que foi preciso um erro monumental de Vaná para o golo estar perto de acontecer. O guardião do Feirense tentou driblar Salvio fora da área, perdeu a bola e o argentino solicitou Mitroglou - em posição frontal, o grego, que andava de pé quente, acertou o remate em Barge e a ocasião gorou-se. Cinco minutos depois, nova tentativa de Mitroglou mas a cabeçada, em salto de peixe, saiu ao lado.

A resposta dos homens de Nuno Manta surgiu na sequência de um canto e também foi em grego. Karamanos antecipou-se ao sueco Lindelöf mas o seu desvio foi embater na perna de um Ederson que já olhava para dentro da baliza - ainda assim, o brasileiro teve reflexos para evitar a recarga. A luta continuava intensa. Aos 72 minutos, um lance iniciado por Pizzi e continuado por Franco Cervi (que rendera o peruano Carrillo) permitiu mais um remate a Eduardo Salvio, que voltou a não acertar no alvo. Nem ele nem mais ninguém, apesar da equipa da casa ter tentado de todas as formas chegar ao empate. Não conseguiu mas deixou uma boa imagem, tal como já havia feito em Alvalade, acabando o jogo com mais remates e o mesmo número de remates enquadrados, aos quais faltou apenas um pouco de fortuna.