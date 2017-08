André Almeida renova por duas épocas até 2021

Pub

O Benfica, tetracampeão português, renovou hoje contrato com o futebolista André Almeida por duas épocas até 2021.

O atleta de 26 anos, que chegou à Luz em 2011/12, mas apenas se fixou no grupo principal na temporada seguinte, tinha vínculo até 2019.

André Almeida foi o lateral-direito titular do Benfica na Supertaça frente ao Vitória de Guimarães e no arranque do campeonato perante o Sporting de Braga.

No Benfica conquistou até ao momento quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças.