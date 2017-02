Benfica recebe Prémio Índice de Excelência pela gestão de recursos humanos

Pub

O Benfica recebeu esta quinta-feira o Prémio Índice de Excelência pelo terceiro lugar no ranking das Grandes Empresas e em primeiro no prémio de hotelaria, turismo, desporto e ensino, pela "excelência da gestão dos recursos humanos".

Em comunicado, os encarnados destacam a vitória no prémio setorial por ser "numa área tradicionalmente liderada por empresas de outros setores". A diretora de recursos humanos do clube, Luísa Ramos, não escondeu o orgulho pelo prémio: "Estarmos no topo das empresas premiadas constitui uma enorme satisfação e orgulho."

O estudo, desenvolvido pela consultora Neves de Almeida em parceria com a Human Resources Portugal, Executive Digest e o INDEG-ISCTE, mede a atuação de empresas em várias áreas ligadas à gestão de recursos humanos.