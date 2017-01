Benfica ataca as "meias" três anos depois

Pub

Estoril e Desp. Chaves já estão apurados. Vit. Guimarães também vai tentar juntar-se aos semifinalistas, com Leixões e Sp. Covilhã a tentarem surpreender

O Benfica procura hoje regressar três temporadas depois às meias-finais da Taça de Portugal de futebol, recebendo o Leixões, da II Liga, no últimos encontro dos quartos de final.

Os 'encarnados', líderes isolados da I Liga, são favoritos a vencer o Leixões, 20.º e antepenúltimo do segundo escalão, num encontro marcado para as 20:30 e que terá arbitragem de Gonçalo Martins, da associação de Vila Real

As duas equipas já se encontraram em seis eliminatórias da Taça de Portugal e o Benfica apenas foi eliminado em duas ocasiões, a última das quais em 2008/09, no desempate por grandes penalidades.

O vencedor do encontro da Luz vai defrontar o Estoril-Praia, que na terça-feira bateu a Académica, da II Liga, por 2-1.

Depois de ter eliminado o FC Porto, o Desportivo de Chaves voltou a 'tombar' um 'grande' na terça-feira, ao derrotar o Sporting, por 1-0, ficando agora à espera do vencedor do encontro entre o Vitória de Guimarães e o secundário Sporting da Covilhã, 'carrasco' do Sporting de Braga, detentor do troféu.

Programa dos quartos de final:

- Terça-feira:

(+) Estoril-Praia (I) - Académica (II), 2-1.

(+) Desportivo de Chaves (I) - Sporting (I), 1-0.

- Quarta-feira:

Sporting da Covilhã (II) - Vitória de Guimarães (I), 18:30.

Benfica (I) - Leixões (II), 20:30.