O Benfica venceu o Desportivo de Chaves, esta sexta-feira, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da I Liga. Mitroglou bisou e foi decisivo, perante uma forte resistência da equipa flaviense.

Sete golos nos últimos cinco jogos, 13 no total do ano civil (que fazem dele o mehor marcador da Europa neste início de 2017): é oficial que Kostas Mitroglou está imparável. Esta sexta-feira, o avançado grego voltou a ser decisivo, ao bisar no triunfo sobre o Desportivo de Chaves, que destacou o Benfica na frente da I Liga. Agora, as águias têm quatro pontos de avanço sobre o FC Porto, ficando à espera do que os dragões farão no domingo, na visita ao Boavista.

No entanto, não foi fácil ao Benfica derrubar os flavienses: o resultado folgado não faz jus às dificuldades que os encarnados sentiram, nesta partida da 23.ª jornada da I Liga. Mitroglou abriu caminho ao triunfo, de cabeça, assistido por Nélson Semedo (18'), e desfez as dúvidas, num remate rasteiro, já perto do final (89').

Contudo, pelo caminho, o Chaves - com uma defesa organizada e uma postura ofensiva, sempre a atacar com quatro ou cinco homens - causou muitos calafrios à defesa lisboeta: empatou com um golaço, de fora de área, de Bressan (45'), e reagiu bem ao 2-1, marcado por Rafa, no início da segunda parte (50') - empurrou a passe de Nélson Semedo. Ederson teve mesmo de "voar" para evitar o 2-2, num forte remate de longe de Pedro Tiba.

Mais dominador, o Benfica também podia ter resolvido a partida mais cedo. Faltou-lhe eficácia e, por isso, a incerteza persistiu até aos 89'. Então, apareceu novamente Mitroglou e fiicou selada a quinta vitória consecutiva dos encarnados (quarta na I Liga).

O clube da águia tem agora 57 pontos, contra 53 do FC Porto e 44 do Sporting (ambos com menos um jogo). O Desportivo de Chaves segue no 7.º lugar, com 32 pontos.

Equipas:

BENFICA: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf e Eliseu; Samaris; Pizzi (Filipe Augusto, 77'), Salvio (Jonas, 55') e Zivkovic; Rafa (Cervi, 88') e Mitroglou

D. CHAVES: António Filipe; Pedro Queirós, Nuno André Coelho, Victor Massaia e Nelson Lenho; Pedro Tiba e Bressan; Fábio Martins (Davidson, 66'), Braga (Patrão, 78') e Perdigão; Willian (Rafael Lopes).

GOLOS: 1-0 Mitroglou (18'), 1-1 Bressan (45'), 2-1 Rafa (50') e 3-1 Mitroglou (89')

Filme do jogo: