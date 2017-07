Rui Vitória promete equipa pronta para provas oficiais

Pub

O treinador reconheceu este domingo que o Benfica "podia ter feito melhor" do que o quarto e último lugar na Emirates Cup, garantindo que a equipa estará preparada para dar respostas em competições oficiais

"Evidente que poderíamos ter tido outros resultados, mas enfrentámos adversários difíceis. Podíamos ter feito melhor, mas isto é consequência do que planeámos. Terminou esta etapa, este torneio. A partir de agora é nova vida, do nosso clube e do nosso campeonato. É aí que nos vamos focar", disse, em Londres.

Depois de perder sábado 5-2 frente aos ingleses do Arsenal, hoje o Benfica voltou a ser derrotado, desta vez por 2-0 pelos alemães do Leipzig, em jogo que contou essencialmente com segundas linhas de ambas as formações e que ditou o último lugar na prova.

"Tínhamos uma estratégia de trabalho até esta altura. Sabíamos que este torneio tinha exigência elevada. Agora voltamos ao nosso foco, que é o que mais interessa, pois temos um título para conquistar no sábado [Supertaça com Vitória de Guimarães]. E depois um campeonato pela frente, para o qual vamos estar preparados", garantiu.

Rui Vitória desvalorizou as várias saídas no plantel -- "na época passada foi o mesmo com o Renato Sanches e o Gaitán" -, lembrando que isso "faz parte do processo".

"Estamos a preparar e construir um plantel que vai dar garantias para disputar um campeonato que sabemos que é difícil", prometeu.

Quanto ao jogo com o Leipzig, entende que a derrota foi resultado de "dois erros defensivos", considerando que a sua equipa teve "coisas bem feitas", mas que acabou por pagar os lapsos cometidos no setor mais recuado.

"Fizemos umas coisas bem e outras não. Terminou. Agora vamos analisar as coisas em conjunto e preparar o futuro da melhor forma", concluiu.