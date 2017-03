Seleção venceu Hungria por 3-0 no sábado, no estádio da Luz

Dirigentes benfiquistas reagem aos insultos de que o clube foi alvo durante o jogo da seleção na Luz, no sábado passado

O Benfica estará a considerar deixar de ceder o Estádio da Luz para jogos da seleção nacional. A notícia está a ser avançada esta segunda-feira pelo jornal A Bola e, a confirmar-se, será outro episódio da relação cada vez mais difícil entre o clube da Luz e a Federação Portuguesa de Futebol.

A decisão estará relacionada sobretudo com os insultos de que o Benfica foi alvo no sábado, feitos pela claque da seleção nacional a caminho do estádio antes do Portugal-Hungria, jogo de qualificação para o Mundial 2018.

A direção do Benfica já tinha revelado que vai analisar os cânticos que a claque da seleção, liderada por Fernando Madureira, o principal dirigente da claque do FC Porto, entoou.

Refira-se que o Benfica já alertara nas vésperas do jogo Portugal-Hungria que nenhum dirigente dos encarnados iria marcar presença no palco das águias, numa ação de protesto contra FPF e Liga, e isto terá servido de 'incentivo' às provocações da claque da seleção.

Em declarações ao jornal A Bola, Fernando Madureira garante que a claque da seleção foi provocada por outra claque, a dos benfiquistas No Name Boys e que "em nenhum momento" houve, dentro do estádio da Luz, qualquer cântico contra o Benfica.