Golo de Halstenberg aos 19 minutos vai dando vantagem aos alemães

O Benfica continua a desiludir na sua participação na Emirates Cup e depois da derrota frente ao Arsenal (5-2), os encarnados estão a perder ao intervalo com o RB Leipzig, da Alemanha, por 1-0.

Em comparação com o jogo com o Arsenal, Rui Vitória fez muitas alterações na equipa, ficando apenas o argentino Cervi no onze titular. O jogo até começou bastante movimentado, com o Benfica a criar algumas situações de perigo, mas após o golo de Halstenberg, aos 19 minutos, os encarnados não mais produziram qualquer lance de perigo.

Eis o onze inicial: Bruno Varela, Pedro Pereira, Rúben Dias, Lisandro López, Grimaldo, Fejsa, Chrien, Rafa, Carrillo, Cervi, Raúl Jiménez.