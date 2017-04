Benfica oficializa renovação de Rui Vitória à CMVM

Pub

O clube encarnado informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários da renovação por dois anos do técnico, ou seja, até 30 de junho de 2020

O Benfica comunicou esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a renovação por dois anos, até ao final de 2019/2020, do contrato com o treinador Rui Vitória, que cumpre a segunda temporada no clube.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa (...) que renovou o contrato de trabalho desportivo celebrado com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória por mais duas épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2020", diz o curto comunicado da SAD 'encarnada'.

Na sexta-feira, o Benfica já havia anunciado a renovação do técnico de 46 anos, na sua página no Twitter.

A cumprir a sua segunda época na Luz, Rui Vitória já conquistou um campeonato, uma Taça da Liga e uma Supertaça, no arranque da presente temporada.

Em 2016/17, o Benfica lidera o campeonato, a seis jornadas do fim, e está na final da Taça de Portugal, sendo que já venceu a Supertaça, chegou às meias-finais da Taça da Liga e aos oitavos de final da Liga dos Campeões.