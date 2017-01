Pub

Médio brasileiro de 23 anos muda-se do Rio Ave para a Luz

O Benfica anunciou hoje a contratação do futebolista brasileiro Filipe Augusto, que alinhava no Rio Ave, tendo o médio assinado um contrato até 2022 com os tricampeões nacionais.

O jogador de 23 anos, que foi formado no Bahia, estava desde 2012/13 ligado ao Rio Ave e chegou a passar por Valência, em 2014/15, e Sporting de Braga, em 2015/16, por empréstimo dos vila-condenses.

Filipe Augusto passa a ser a terceira contratação do Benfica na reabertura do mercado de transferências, juntando-se a Hermes e Pedro Pereira.

Esta temporada, o médio esquerdino fez um total de nove jogos em todas as provas pelo Rio Ave e marcou dois golos.