Jovens águias seguem em frente na UEFA Youth League

Primeira equipa a conseguir qualificar-se para os quartos de final em todas as edições da prova

O Benfica apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da UEFA Youth League em futebol ao vencer os PSV Eindhoven no desempate por grandes penalidades (5-4), depois de uma igualdade 1-1 no tempo regulamentar.

Em eliminatória decidida em apenas uma mão e jogada em Eindhoven, na Holanda, o PSV ainda esteve em vantagem, chegando ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo Joel Piroe, aos 44. João Félix, aos 47, igualou a contenda.

Nas grandes penalidades, o guarda-redes 'encarnado' Fábio Duarte esteve em destaque ao defender dois penáltis, assegurando assim a passagem do Benfica aos 'quartos', nos quais, a 07 ou 08 de março, vai defrontar o vencedor do encontro entre os russos do CSKA Moscovo e os noruegueses do Rosenborg, a ser disputado na quarta-feira, na Rússia.