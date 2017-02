Pub

Clube da Luz reage às notícias que dão conta do interesse do Beijing Guoan, emblema da endinheirada Liga chinesa, no avançado brasileiro. Mas não desmente contactos nem negociações em curso

O Benfica reagiu ao interesse do Beijing Guoan em Jonas, notícia que os jornais desportivos deram à estampa na manhã desta sexta-feira, com a nuance de as mesmas terem um ponto em comum; a alegada vontade do brasileiro em aceitar a oferta asiática visto que lhe terá sido proposto um vencimento anual na ordem dos seis milhões de euros.



Eis o comunicado do Benfica:

"Face às notícias hoje vindas a público, o Sport Lisboa e Benfica informa que até ao momento não chegou qualquer proposta concreta do clube chinês Beijing Guoan para aquisição do jogador Jonas.

Recordamos que Jonas tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica até julho de 2018, com cláusula de rescisão definida, sendo um ativo de enorme mais-valia, de muito reconhecido mérito para todos os benfiquistas e que, ainda recentemente, o jogador voltou a manifestar o agrado e total empenho por integrar o nosso clube."

Refira-se que a cláusula de rescisão do avançado é de 20 milhões de euros. O Benfica tem atualmente 90% do passe do brasileiro depois de ter investido recentemente mais 4,5 milhões em 40%. O remanescente pertence ao atleta.