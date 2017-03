Pub

O plenário dos órgãos sociais decidiu que mantém o protesto sobre a atual situação do futebol português e solicita reuniões à Federação e à Liga

O Benfica emitiu esta sexta-feira um comunicado onde anuncia a ausência de qualquer um dos seus representantes no jogo entre Portugal e a Hungria, marcado para este sábado no Estádio da Luz, na sequência do comunicado de 20 de março, no qual manifestou preocupações sobre o atual estado do futebol português.

A decisão foi tomada após a reunião do plenário dos órgãos sociais do Benfica, na qual foi ainda decidido solicitar reuniões à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga.

Eis o comunicado na integra:

"Na reunião plenária dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica, que se realizou hoje, dia 24 de março de 2017, foi decidido:

1 - Desejar as maiores felicidades à Seleção Nacional Portuguesa para o jogo de amanha, sábado, entre Portugal e a Hungria que se realiza no Estádio da Luz, mas informar que de acordo com o que foi expresso no Comunicado emitido pela Direção de Comunicação do SLB no passado dia 20 de Março, nenhum membro dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica estará presente no referido jogo.

2 - Tendo em conta as fortes preocupações que o Sport Lisboa e Benfica manifesta em relação à atual situação do futebol português, solicitar reuniões ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol e presidente da Liga Profissional de Futebol."