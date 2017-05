Pub

O Luvas Pretas, ex-jogador do clube da Luz, acredita que Rui Vitória pode ser alvo de cobiça neste final de época. E, apesar de reconhecer o seu excelente trabalho, defende que uma saída não seria dramática

Quais as principais razões para este tetracampeonato do Benfica?

Principalmente o facto de o clube estar muito bem organizado em todos os setores. E também por ter o suporte de uma massa de adeptos inigualável, que acompanha a equipa para todo o lado e dá uma força extra aos jogadores. O Benfica tem uma história atrás de si que faz que seja um grande clube e que é muito importante na hora das decisões.

E quem são os grande responsáveis por esta conquista?

O presidente é o número um, o treinador como líder da equipa técnica e os jogadores são os intérpretes. Todos foram uns grandes heróis e houve um sentido coletivo notório que foi bem visível quando os jogadores que estavam no banco entraram dentro de campo depois do passe do Ederson para um dos golos com o V. Guimarães. Foi um momento fantástico e tocante.

Rui Vitória é atualmente um treinador consensual, depois de algumas dúvidas quando assinou pelo Benfica?

Os treinadores vivem sempre do momento e na próxima época já haverá novos desafios e um grande grau de exigência para ele... No entanto, considero que foi um dos grandes vencedores e a verdade é que a história vai-se fazendo e Rui Vitória já entrou para a história do Benfica. Quero aproveitar para me congratular pelo facto de o Benfica ter chegado a este tetracampeonato apenas com treinadores portugueses, primeiro com os dois campeonatos ganhos por Jorge Jesus e agora com estes dois conquistados por Rui Vitória.

Pensa que Rui Vitória será alvo da cobiça de alguns clubes?

Isso será naturalíssimo... No entanto, penso que Rui Vitória está enquadrado no clube certo, com um presidente e uma organização que sempre o apoiaram. Claro que no futebol nunca se sabe o que poderá acontecer, mas nesta altura tudo faz indicar que ele irá continuar na próxima época.

Será essencial para o projeto do Benfica que Rui Vitória continue?

O Benfica tem uma excelente organização e, se por acaso Rui Vitória sair, irá encontrar um bom treinador para o substituir. O Benfica não está dependente de um treinador, assim como não está dependente de um jogador. Mas volto a reforçar que tudo parece indiciar a sua continuidade, até porque existe uma ligação perfeita entre ele e o presidente.

E falando de saídas de jogadores, há alguém que não gostaria de ver abandonar o clube?

Os clubes portugueses conseguem sobreviver através das vendas de jogadores. É absolutamente fundamental que isso continue a suceder. E o Benfica tem feito isso, continuando a ganhar...

Luís Filipe Vieira já pode ser considerado o melhor presidente da história do Benfica?

???????Foi muito importante, pois o Benfica atual é uma verdadeira empresa, com uma excelente organização. Mas é injusto para os outros presidentes dizer que é o melhor, isso é algo que não se consegue medir. Tirando algumas exceções que todos sabemos quais foram, o Benfica pode gabar-se de sempre ter tido bons presidentes.