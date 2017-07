Pub

Segunda derrota dos encarnados nesta pré-temporada, em quatro jogos realizados

O Benfica perdeu por 1-0 com o Hull City, em mais um jogo de preparação, realizado no Estádio Algarve. Rui Vitória deu oportunidade a três jovens da formação no onze inicial: Buta. João Carvalho e Diogo Gonçalves.

Os ingleses adiantaram-se no marcador aos 59 minutos, por Bowen e foi só a partir dessa altura que o Benfica "acordou", depois de Rui Vitória ter lançado Jonas, Seferovic e Zivkovic.

No entanto, apesar das várias oportunidades de golo para o Benfica, o resultado não se alterou.